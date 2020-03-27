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В Україні хліб може подорожчати на 20%

Вероніка Рой

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Ціни на хліб для українців можуть зрости на 20% через подорожчання пшениці на тлі епідемії коронавірусу у світі. Про це пише УНІАН з посиланням на звернення Всеукраїнської асоціації пекарів та Асоціації «Мукомол України» до президента та уряду.

 

Згідно з повідомленням, на сьогодні склалася критична ситуація на ринку зерна України, оскільки через зростання попиту на зовнішніх ринках і сезонних факторів збільшуються ціни на продовольчу пшеницю.

«Наприклад, тільки за останні десять днів середня ціна на пшеницю другого і третього класу зросла на 400-500 гривень за тонну. Таке подорожчання вже в найближчому майбутньому призведе до зростання ціни на борошно всіх сортів на 500-600 гривень за тонну. Оскільки борошно в собівартості хліба становить понад 40%, то підвищення ціни на цей товар першої необхідності для громадян на 15-20% – майже доконаний факт», – йдеться в повідомленні.

Асоціації підкреслюють, що намагаються максимально оптимізувати виробничі процеси, щоб зростання цін не був різким і болючим для споживачів.

Крім того, виробники безперебійно забезпечують постачання хліба і хлібобулочних виробів у роздрібні мережі в умовах збільшеного попиту, який на 30-40%, а в деяких областях – в кілька разів більше від звичайного сезонного рівня.

В умовах, що склалися, асоціації звертаються до президента та уряду з проханням допомогти зберегти нинішній рівень цінової політики на хліб і хлібобулочні вироби.

«Одним зі способів це зробити ми бачимо введення тимчасового обмеження на експорт зернової продукції продовольчої групи в обсягах, необхідних для забезпечення потреб внутрішнього ринку на період очікуваної тривалості карантинних заходів», – йдеться в повідомленні.

При цьому учасники ринку підкреслюють, що такий крок може викликати невдоволення у частини експортерів, тому готові надати детальні пропозиції щодо регулювання цього питання в рамках діалогу між виробниками та владою.

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