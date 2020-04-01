Київ лідирує за захворюваністю на коронавірус

Протягом минулої доби коронавірус поширився територією 13 областей України. Найшвидше він розповсюджується у Києві, Тернопільській та Івано-Франківській області. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Найбільша кількість померлих зафіксована у Чернівецькій області. Водночас у ще 11 областях не виявлено жодного нового факту. Серед них – Запорізька, Дніпровська та Львівська області.

Загалом по Україні підтверджено 669 випадків коронавірусу:

м. Київ – 134 випадків (+27); Чернівецька обл. – 104 випадків (+14), 4 смертельні (+2); Тернопільська обл. – 98 випадків (+20), 1 летальний; Івано-Франківська область – 64 випадків (+19), 3 смертельні; Київська обл. – 57 випадки (+5), 3 смертельні (+1); Черкаська обл. – 52 випадків (+2); Закарпатська обл. – 13 випадоків (+12); Вінницька обл. – 49 випадків (+13); Сумська обл. – 19 випадків (+9), 2 смертельні (+1); Рівненська обл. – 15 випадків (+2), 3 смертельні (+0); Запорізька обл. – 13 випадків (+0); Одеська обл. – 12 випадків (+1); Дніпровська обл. – 9 випадків (+0); Волинська обл. – 7 випадки (+4); Кіровоградська обл. – 6 випадки (+2); Львівська обл. – 6 випадків (+0); Донецька* обл. – 6 випадків (+0); Житомирська обл. – 5 випадків (+0), 1 смертельний (+0); Хмельницька обл. – 3 випадки (+0); Полтавська обл. – 2 випадок (+1); Луганська* обл. – 2 випадки (+0); Чернігівська обл. – 2 випадки (+0); Харківська обл. – 1 випадок (+0); Херсонська обл. – 1 випадок (+0); Миколаївська обл. – 0 випадків; АРК Крим* – дані відсутні через окупацію РФ

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав тривати щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. А вже 25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.