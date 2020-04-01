В Україні підтверджено 669 випадків коронавірусу

За результатами досліджень на ранок 1 квітня в Україні підтверджено 669 випадків COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

За даними ЦГЗ, усього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні, 10 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Серед одужавших пацієнти із Дніпропетровської (1), Запорізької (1), Київської (1) та Чернівецької (7) областей.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав тривати щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. А вже 25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.