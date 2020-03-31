Самостійно робити тест на коронавірус – недоцільно, – Зуб

Самому робити собі експрес-тест на коронавірус – недоцільно. Це марно витрачені кошти і час. Про це повідомив начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб, інформує пресслужба Львівської міської ради.

«Експрес-тести показують певний об’єктивний результат лише після 5 доби клінічних проявів. Тобто якщо у вас клінічних проявів нема, то ви не отримаєте об’єктивний результат. Ці тести виявляють антитіла до вірусу, і для того, щоб вони виробилися, треба щоб вірус потрапив в організм, і тоді за 5−6 днів виробилися антитіла – захисні клітини, які борються з цим вірусом. От тоді тест може показати, що є антитіла. Просто отак робити собі тест – недоцільно, це марно витрачені кошти і час», – повідомив Володимир Зуб.

За його словами, ПЛР-тести можна призначати з першого дня клінічних проявів, але їх вірогідність теж залежить від того, коли ви робили цей тест. Якщо у вас розгорнута клінічна картина захворювання і ви робите тест, то, без сумніву, чутливість цього методу дуже висока. Але якщо у вас нема клінічних проявів — то чутливість знижується. Вірусу, який потрапляє в організм, також потрібен час, щоб його можна було виявити.

«ПЛР — полімеразна ланцюгова реакція, на початку хвороби дає можливість виявити наявність антигену — тобто вірусу в нашому організмі. Це вважається «золотим стандартом» для діагностики вірусної інфекції», — розповів Володимир Зуб.

Водночас він акцентував, що якщо людина уже перехворіла, то ПЛР-діагностика буде негативна, тому що вірусу (антигену) в організмі уже нема, а швидкі тести можуть показати наявність імуноглобуліну G, однак це теж не буде прямою ознакою і доказом того, що людина перехворіла.

Володимир Зуб також наголосив на важливості дотримання умов карантину, зокрема, щоб мешканці максимально залишалися вдома, не виходили на вулицю без нагальної потреби.

«Для того, щоби не зростала кількість випадків, потрібно, щоб люди сиділи вдома. Єдиний метод профілактики — не ходити по вулицях, щоб не підхопити коронавірус і не розносити його далі. Тому рекомендація всім: якщо ви на карантині, сидіть вдома, читайте книжки, займайтеся в’язанням, дивіться телевізор, прибирайте в хаті, вчіть англійську мову тощо. Тобто максимально сидіть дома, щоб вірус не поширювався. При цьому важливо мити руки і вчасно звертатися до лікаря при появі симптомів», – сказав Володимир Зуб.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав тривати щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. А вже 25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.

30 березня стало відомо, що в магазини і громадський транспорт Львова не впускатимуть без масок.

Як пояснювали у Львівській ОДА, достовірність експрес-тестів на коронавірус є низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові лабораторні дослідження в Київ. Втім навіть якщо ці результати підтвердять коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого.