Найшвидші темпи поширення коронавірусу у Тернопільській, Чернівецькій та Вінницькій областях

За минулу добу поширення коронавірусу зафіксовано у 12 областях України. Найшвидші темпи поширення у Тернопільській, Чернівецькій та Вінницькій областях. Про це Львівському порталу повідомили у центрі громадського здоров’я України.

Найбільша кількість померлих зафіксована у Івано-Франківській області. Водночас у ще 12 областях не виявлено жодного нового факту. Серед них – Черкащина, Львівщина та Донеччина.

Загалом по Україні підтверджено 549 випадків коронавірусу:

м. Київ – 107 випадків (+5); Чернівецька обл. – 90 випадків (+15), 2 смертельні (+1); Тернопільська обл. – 78 випадків (+18) (1 летальний); Київська обл. – 52 випадки (+3), 2 смертельні; Черкаська обл. – 50 випадків (+0); Івано-Франківська область – 45 випадків (+4), 3 смертельні; Вінницька обл. – 36 випадків (+13); Рівненська обл. – 13 випадків (+2), 3 смертельні (+1); Запорізька обл. – 13 випадків (+2); Одеська обл. – 11 випадків (+3); Сумська обл. – 10 випадків (+1), 1 смертельний; Дніпровська обл. – 9 випадків (+1); Львівська обл. – 6 випадків (+0); Донецька* обл. – 6 випадків (+0); Житомирська обл. – 5 випадків (+0), 1 смертельний; Кіровоградська обл. – 4 випадки (+0); Хмельницька обл. – 3 випадки (+2); Волинська обл. – 3 випадки (+1); Луганська* обл. – 2 випадки (+0); Чернігівська обл. – 2 випадки (+0); Закарпатська обл. – 1 випадок (+0); Полтавська обл. – 1 випадок (+0); Харківська обл. – 1 випадок (+0); Херсонська обл. – 1 випадок (+0); Миколаївська обл. – 0 випадків; АРК Крим* – дані відсутні через окупацію РФ

Раніше Львівський портал повідомляв, що всього зафіксовано 13 смертей від COVID-19 в Україні. Загалом 8 людей вже одужали.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав тривати щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. А вже 25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.