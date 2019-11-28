Я не працюю на політичні сили, – головний медик Львівщини про скандал зі своїм звільненням

Нещодавно на Львівщині розгорівся цілий скандал довкола очільниці департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ірини Микичак. Три фракції у Львівській облраді закликали голову ЛОДА Маркіяна Мальського висловити їй недовіру і звільнити з займаної посади. Натомість сама Микичак вважає: певні політсили не змогли стерпіти її непопулярні рішення, які виявились ефективними, тому почали її дискредитовувати. Про це посадовиця написала на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

За словами Микичак, вона як головний медик Львівщини пішла проти правил і ще торік відстояла можливість створення в області єдиного госпітального округу, чого не було більше ніде в Україні. Власне, через таке непопулярне рішення, на думку посадовиці, певні політичні сили почали її дискредитовувати і принижувати.

«Ми запропонували відмінний від інших шлях (єдиний госпітальний округ на Львівщині, – ред). І нам дали змогу спробувати. Таким чином ми зберегли районні лікарні, уникнули соціальної напруги і конфліктів між місцевими радами районів і міст. Однак цього не змогли стерпіти представники певних політичних сил. Як наслідок – дискредитація, приниження, брехня і тиск на мене не лише як на держслужбовця, а як на громадянку, на жінку.Я не працюю на політичні сили. Я і мої колеги, яких також оббріхують, працюємо на нашу державу Україна», – написала Ірина Микичак.

Вона також зауважила, що уряд відзначив досвід створення єдиного госпітального округу на Львівщині, тож 27 листопада прийняв рішення, згідно з яким у кожній області України має працювати саме один такий округ.

«Пишаюсь, що досвід єдиного Львівського госпітального округу підтримав уряд України. Відтепер у кожній області буде працювати один госпітальний округ. Це мудре і прагматичне рішення. Ніщо не зупинить змін, час яких настав», – додала Микичак.

Нагадаємо, 19 листопада фракції «Самопоміч», «Свобода» та «Громадянська позиція» у Львівській облраді звернулись до голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського з проханням звільнити Ірину Микичак із займаної посади. Депутати пояснювали, що департамент охорони здоров’я, який вона очолює, займається виключно реорганізацією медичних закладів задля вивільнення приміщень в привабливих районах.

Згодом голова Львівської облради Олександр Ганущин назвав таку заяву депутатів емоційною та потрібною «Самопомочі».

Нещодавно звільнення Ірини Микичак підтримала Громадська рада при ЛОДА та медпрацівники, яких звільнили у процесі реорганізації медустанов.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині реорганізацію пройшли вже 96% лікарень та спеціалізованих медустанов. Ця процедура передбачає перетворення лікарень у некомерційні комунальні підприємства, що дозволить розширити їхні права.

Наразі лікарні в Україні працюють як бюджетні установи та мають вертикальне управління. Їхні керівники не мають свободи рішень і керуються наказами згори. Автономізацію медзакладів в Україні почали в межах медичної реформи, реорганізація стартувала наприкінці 2017 року.