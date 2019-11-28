ОСТАННІ НОВИНИ

Я не працюю на політичні сили, – головний медик Львівщини про скандал зі своїм звільненням

Наталя Дуляба

|

Нещодавно на Львівщині розгорівся цілий скандал довкола очільниці департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ірини Микичак. Три фракції у Львівській облраді закликали голову ЛОДА Маркіяна Мальського висловити їй недовіру і звільнити з займаної посади. Натомість сама Микичак вважає: певні політсили не змогли стерпіти її непопулярні рішення, які виявились ефективними, тому почали її дискредитовувати. Про це посадовиця написала на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

 

За словами Микичак, вона як головний медик Львівщини пішла проти правил і ще торік відстояла можливість створення в області єдиного госпітального округу, чого не було більше ніде в Україні. Власне, через таке непопулярне рішення, на думку посадовиці, певні політичні сили почали її дискредитовувати і принижувати.

«Ми запропонували відмінний від інших шлях (єдиний госпітальний округ на Львівщині, – ред). І нам дали змогу спробувати. Таким чином ми зберегли районні лікарні, уникнули соціальної напруги і конфліктів між місцевими радами районів і міст. Однак цього не змогли стерпіти представники певних політичних сил. Як наслідок – дискредитація, приниження, брехня і тиск на мене не лише як на держслужбовця, а як на громадянку, на жінку.Я не працюю на політичні сили. Я і мої колеги, яких також оббріхують, працюємо на нашу державу Україна», – написала Ірина Микичак.

Вона також зауважила, що уряд відзначив досвід створення єдиного госпітального округу на Львівщині, тож 27 листопада прийняв рішення, згідно з яким у кожній області України має працювати саме один такий округ.

«Пишаюсь, що досвід єдиного Львівського госпітального округу підтримав уряд України. Відтепер у кожній області буде працювати один госпітальний округ. Це мудре і прагматичне рішення. Ніщо не зупинить змін, час яких настав», – додала Микичак.

Нагадаємо, 19 листопада фракції «Самопоміч», «Свобода» та «Громадянська позиція» у Львівській облраді звернулись до голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського з проханням звільнити Ірину Микичак із займаної посади. Депутати пояснювали, що департамент охорони здоров’я, який вона очолює, займається виключно реорганізацією медичних закладів задля вивільнення приміщень в привабливих районах.

Згодом голова Львівської облради Олександр Ганущин назвав таку заяву депутатів емоційною та потрібною «Самопомочі».

Нещодавно звільнення Ірини Микичак підтримала Громадська рада при ЛОДА та медпрацівники, яких звільнили у процесі реорганізації медустанов.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині реорганізацію пройшли вже 96% лікарень та спеціалізованих медустанов. Ця процедура передбачає перетворення лікарень у некомерційні комунальні підприємства, що дозволить розширити їхні права.

Наразі лікарні в Україні працюють як бюджетні установи та мають вертикальне управління. Їхні керівники не мають свободи рішень і керуються наказами згори. Автономізацію медзакладів в Україні почали в межах медичної реформи, реорганізація стартувала наприкінці 2017 року.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів
Анастасія ПИЖ
Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів

Війна на Донбасі стала тяжким випробуванням для українського суспільства. Сотні тисяч громадян, серед яких  і мешканці н...

«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?
Соломія ГОЛОВІНА
«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?

Крокодилячі сльози перевізників, «зашкварні» дискусії, доларовий дощ і шина з написом «Ганьба». Саме у такій атмосфері в...

Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?
Львівський портал
Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?

Сьогодні, 21 листопада, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили підозру у зловживанні владою міс...

Місія зробити свій район кращим. Які ідеї львів’ян можуть реалізувати за кошти міста у 2020 році
Вероніка РОЙ
Місія зробити свій район кращим. Які ідеї львів’ян можуть реалізувати за кошти міста у 2020 році

Щороку мешканці Львова мають можливість самостійно обирати, куди витратити частину грошей міського бюджету. Мова йде про...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...