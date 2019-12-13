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Ірину Микичак звільнили з посади очільниці департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА

Ольга Денисяка

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Згідно з розпорядженням, Ірину Микичак звільнили через незадовільну роботу на посаді директорки департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації за 2019 рік. Про це вона сьогодні, 13 грудня, повідомила на сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

 

Ірина Микичак написала, що отримала незадовільну оцінку за роботу на посаді директорки департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації за 2019 рік. Про це вона дізналась уже з підготовленого розпорядження очільника ЛОДА Маркіяна Мальського.

«Мені, єдиній зі всіх керівників ОДА, виставлено «оцінку» – «негативно». Попри лідерство Львівщини в структурних змінах медичної галузі, попри явні успіхи охорони здоров’я Львівщини. Жодних пояснень, жодних причин. Просто фіктивна оцінка. Окрім нарікань від Профільного заступника «багато звернень громадськості», «фонить навколо департаменту», «десяток косяків за тридцять днів роботи по одноосібному прийнятті Вами рішень».

За ці два місяці я пережила безпрецендентний тиск, ігнорування керівництва, маніпуляції фактами і документами, масовану інформаційну компанію в ЗМІ та інтернетресурсах, шквал звернень від осіб, які називають себе представниками медичної громадськості, – зазначила Микичак.

Вперше у житті почула себе двієчницею. Отримала незадовільну оцінку від Іван Собко за роботу на посаді директорки…

Gepostet von Iryna Mykychak am Freitag, 13. Dezember 2019

 

Нагадаємо, на сесійному засідання Львівської облради 19 листопада «Самопоміч», «Свобода» та «Громадянська позиція», зачитали спільне звернення з проханням звільнити зі займаної посади Ірини Микичак, наголосивши,  що департамент охорони здоров’я, який вона очолює, займається виключно реорганізацією медичних закладів з метою вивільнення приміщень в привабливих районах.

Згодом голова Львівської облради Олександр Ганущин назвав заяву депутатів про необхідність звільнення Микичак емоційною та потрібною «Самопомочі».

Також Громадська рада при Львівській ОДА,  та медпрацівники, які, за їх словами, звільнені у процесі реорганізації медичних закладів вимагали звільнити Ірину Микичак.

Натомість сама Микичак вважає, що певні політсили не змогли стерпіти її непопулярні рішення, які виявились ефективними, тому почали її дискредитовувати.

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