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Голова облради назвав заяву депутатів про необхідність звільнення Микичак емоційною та потрібною «Самопомочі»

Соломія Головіна

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Заява трьох фракцій Львівської облради з вимогою звільнити очільницю департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірину Микичак була емоційною, а для «Самопомочі» навіть потрібною. Таку думку сьогодні, 25 листопада, висловив під час звіту про свою роботу за рік голова облради Олександр Ганущин, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Я думаю, що заява про те, що кілька фракцій звертаються до голови ЛОДА, мовляв, звільніть з посади очільника департаменту охорони здоров’я, для кількох підписантів була емоційною, а для «Самопомочі, яка є представництвом міського голови в облраді, дуже навіть потрібною. Чому? У самій медицині спостерігається конкуренція за пацієнтів. Тобто від того, яка конкретно лікарня які послуги надасть, залежатиме, чи прийдуть у цей медзаклад кошти. Це нормальний процес, який закладається. Але враховуючи, що на теренах Львова є обласні лікарні третього рівня і міські лікарні другого рівня, які надають ті самі послуги, в них є неминуча конкуренція між собою. Саме ця конкуренція породжує випади одного середовища у облраді, яке є представництвом міського голови Львова, в сторону третього рівня, яким завідує директор департаменту. Тобто нічого такого, що було зроблено пані Микичак поза цим, щоб спричинило подібні заяви, я не бачу», – пояснив він.

При цьому Олександр Ганущин наголосив, що у медзакладах Львова також не так гладко проходила реорганізація, але, за його словами, у цьому випадку «Самопоміч» чомусь не била на сполох і не вимагала звільнення головного медика Львова Володимира Зуба:

«Процес, пов’язаний з реорганізацією йде і в місті, варто згадати довгу епопею зі стоматполіклінікою. Ми свого часу вирішили це питання полюбовно, віддавши стоматполіклініку у відання Львівського медуніверситету. А ось вони вирішували у спосіб, яким ми зараз вирішуємо питання, пов’язані з реорганізацією комунальних закладів, але тоді ніхто з «Самопомочі» не кричав, мовляв, це робить злочинний Зуб. Тому ще раз: є конкуренція за пацієнта, є конкуренція між закладами, вона визначає певні випади однієї сторони в сторону іншої. Більше нічого за цим не бачу».

Нагадаємо, на сесійному засідання Львівської облради 19 листопада «Самопоміч», «Свобода» та «Громадянська позиція», зачитали спільне звернення з проханням звільнити зі займаної посади Ірини Микичак, наголосивши,  що департамент охорони здоров’я, який вона очолює, займається виключно реорганізацією медичних закладів з метою вивільнення приміщень в привабливих районах.

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