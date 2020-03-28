Суд скасував рішення Мальського про звільнення Ірини Микичак

Суд поновив Ірину Микичак на посаді дкерівника департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбук, передає кореспондент Львівського порталу.

Ірина Микичак сьогодні працює у команді МОЗу.

«Моє життя віднедавна заповнене одним-працюю у команді МОЗ щоби зупинити коронавірус і попередити втрати хворих і медиків. Тому історія мого незаконного звільненням з ЛОДА давно відійшла на задній план. І от поставлена крапка. Отримала ухвалу суду. Отже, розпорядження колишнього очільника ЛОДА про моє звільнення скасоване. Я відновлена на посаді. Незадовільна оцінка моєї роботи на посаді директорки департаменту охорони здоров’я також скасована», – повідомила Ірина Микичак.

Як рвніше повідомляв Львівський портал, 13 грудня 2019 року Ірину Микичак було звільнено з посади. З того часу тимчасовим виконувачем обов’язків директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА був Андрій Васько.

На сесійному засідання Львівської облради 19 листопада 2019 року «Самопоміч», «Свобода» та «Громадянська позиція», зачитали спільне звернення з проханням звільнити зі займаної посади Ірини Микичак, наголосивши, що департамент охорони здоров’я, який вона очолює, займається виключно реорганізацією медичних закладів з метою вивільнення приміщень в привабливих районах.

Також Громадська рада при Львівській ОДА, та медпрацівники, які, за їх словами, звільнені у процесі реорганізації медичних закладів вимагали звільнити Ірину Микичак.

Натомість сама Микичак вважала, що певні політсили не змогли стерпіти її непопулярні рішення, які виявились ефективними, тому почали її дискредитовувати.

У середу, 18 березня 2020 року, Кабінет міністрів України призначив Ірину Микичак першою заступницею міністра охорони здоров’я.

25 березня, було визначено переможця конкурсного відбору на посаду директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації. Ним став Орест Чемерис.