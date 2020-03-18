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Львів’янка Ірина Микичак стала заступницею міністра охорони здоров’я

Ольга Денисяка

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У середу, 18 березня, Кабінет міністрів України призначив Ірину Микичак першою заступницею міністра охорони здоров’я. Про це на сторінці у Facebook написав міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

 

Зазначимо, що раніше Ірина Микичак очолювала департамент охорони здоров’я Львівської ОДА. На цій посаді вона пропрацювала з квітня 2017 року до грудня 2019 року.

Згідно з розпорядженням колишнього голови ЛОДА Маркіяна Мальського, її звільнили через незадовільну роботу за 2019 рік. Тоді Ірина Микичак заявляла, що вважає своє звільнення безпідставним.

Львівський портал повідомляв, що у листопаді минулого року на сесійному засіданні Львівської облради «Самопоміч», «Свобода» та «Громадянська позиція», зачитали спільне звернення з проханням звільнити зі займаної посади Ірини Микичак, наголосивши,  що департамент охорони здоров’я, який вона очолює, займається виключно реорганізацією медичних закладів з метою вивільнення приміщень в привабливих районах.

Згодом голова Львівської облради Олександр Ганущин назвав заяву депутатів про необхідність звільнення Микичак емоційною та потрібною «Самопомочі».

Також Громадська рада при Львівській ОДА,  та медпрацівники, які, за їх словами, звільнені у процесі реорганізації медичних закладів вимагали звільнити Ірину Микичак.

Натомість сама Микичак заявляла, що певні політсили не змогли стерпіти її непопулярні рішення, які виявились ефективними, тому почали її дискредитовувати.

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