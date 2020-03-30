Подзвони до психолога. Львів’яни можуть отримати консультацію телефоном

У Львові шкільні психологи надаватимуть консультації у телефонному режимі. Поспілкуватись на різні теми з фахівцем та отримати пораду можуть як учні, так і батьки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Психологи готові надати підтримку та допомогу у телефонному режимі всім охочим щодо:

дитячої і дорослої тривоги;

дитячих страхів та фобій у дорослих;

панічних атак;

депресивних станів;

сімейних конфліктів та стосунків;

роботи з підлітками;

організації дозвілля від час карантину.

Всі фахівці психологічної служби системи освіти м. Львова працюватимуть із охочими у телефонному режимі позмінно з ранку до вечора. Із графіком роботи та контактами психологів можна ознайомитися нижче:

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Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак нещодавно уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

У Міністерстві освіти і науки заявили, що навчальний рік у школах закінчиться 1 липня. А в травні і червні учні будуть доопрацьовувати пропущений матеріал.

Через коронавірусний карантин школи Львова переходять на електронну платформу Google Classroom, за допомогою якої діти матимуть інтерактивне віддалене навчання з дому. Детальніше про це читайте за цим посиланням.