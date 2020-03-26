Навчальний рік у школах в Україні закінчиться 1 липня

Навчальний рік в Україні закінчиться 1 липня. До цього часу – в травні або червні, учні повернуться до школи доопрацьовувати пропущений матеріал. Про це заявила у відеозверненні т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає УНН.

Відповідно до Закону України «Про освіту» навчальний рік в Україні закінчується 1 липня.

«Якщо буде можливість продовжити навчання в школах в цьому навчальному році, то в травні або в червні повернемося за шкільні парти, знайдемо можливість опрацювати матеріал, який зараз подають дистанційно і підвести підсумки», – наголосила Мандзій.

Львівський портал повідомляв, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Нещодавно у МОЗ заявили, що не виключають можливості продовження карантину.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.