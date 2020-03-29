Зеленський анонсував «Всеукраїнську школу онлайн»

Від 6 квітня стартує проєкт «Всеукраїнська школа онлайн», в рамках якого уроки для школярів транслюватимуть українські телеканали. Про це заявив у відеозверненні Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

У понеділок, 6 квітня, стартує проєкт «Всеукраїнська школа онлайн». В рамках проєкту 40 педагогів з Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України.

З його слів, наразі проходять щоденні зйомки уроків для учнів 5-11 класів за збалансованою програмою Міністерства освіти та науки, в яких викладається 11 предметів.

«Навчатись дистанційно школярі зможуть на Facebook та Youtube, а також уроки з щоранку будуть транслюватись українськими телеканалами. За кожним класом буде закріплений один або декілька каналів. Їх перелік а також розклад уроків на тиждень з’явиться зовсім скоро. Закликаємо батьків стежити за новинами та заохочувати дітей до перегляду», – зазначив Зеленський.

Як писав Львівський портал, навчальний рік в Україні закінчиться 1 липня. До цього часу – в травні або червні, учні повернуться до школи доопрацьовувати пропущений матеріал.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.