Поліція забезпечить примусову госпіталізацію інфікованих громадян, – Аваков

За рішенням санлікаря, поліція, у разі необхідності, забезпечить примусову госпіталізацію інфікованих громадян, які відмовляються від дотримання ізоляції та лікування. Відповідне рішення було прийнято під час засідання Комісії з надзвичайних ситуацій, повідомив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Міністерство внутрішніх справ.

За словами Анрсена Авакова, вже було декілька випадків, що хворі на коронавірус люди втікали з лікарні.

«Сьогодні Кабмін прийняв постанову, відповідно до якої, за рішенням Головного санітарного лікаря поліція забезпечить примусову госпіталізацію людини з діагнозом коронавірус. Останніми днями було декілька випадків, коли людина отримувала позитивний результат і втікала з лікарні, поліцейські були змушені його шукати. Також були випадки, коли люди відмовлялися від госпіталізації. Режим НС не зупиняє конституційні права громадян, але накладає певні обмеження», – сказав Арсен Аваков.

Він також нагадав, що сьогодні Кабмін продовжив дію карантину та ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни.

«Надзвичайна ситуація демонструє нам, що ми маємо швидке розповсюдження вірусу по всій країні. Я хочу подякувати всім, хто дотримується карантину – це основне, що нас рятує. Наразі ми маємо динаміку, яка дозволяє тримати ситуацію під контролем. Головне – щоб ця динаміка збереглася. Режим надзвичайної ситуації забороняє масові пересування по вулицям, зібрання великих груп людей, громадяни зобов’язані носити маски», – зазначив він.