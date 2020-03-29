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Ще один нардеп захворів на COVID-19

Ольга Денисяка

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У неділю, 29 березня, коронавірус діагностували у народного депутата з фракції «Слуга народу» Володимира Ватраса, передає УНН.

 

Наразі нардеп, який родом з Хмельницької області, перебуває на лікуванні в одній з місцевих лікарень. Коронавірус у нардепа підтверджено лабораторно.

Львівський портал повідомляв, що це вже не перший народний депутат, в якого діагностовано короновірусну інфекцію. 28 березня діагноз підтверджено у нардепа Анни Скороход.

Раніше було відомо, що коронавірус виявили у члена депутатської групи «Довіра» Сергія Шахова. На позачерговому засіданні він не був, але до цього приходив у комітет.

Згодом коронавірус виявили ще у двох депутатів: члена фракції «Опозиційна платформа – За життя» Олександра Лукашева та представника фракції «Слуга народу» Руслана Горбенка. У депутата групи «Довіра» Сергія Вельможного коронавірусу не виявили, але його син захворів. Згодом заразивсячетвертий народний депутат Верховної Ради – позафракційник Сергій Рудик.

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