Виключена зі «Слуги народу» нардеп заявила, що в неї коронавірус

У суботу, 28 березня, народна депутатка України Ганна Скороход, яку раніше виключили з фракції «Слуга Народу», заявила, що її тест на коронавірус показав позитивний результат. Про це вона написала у Telegram, передає Львівський портал.

«Для того, аби більше не розповсюджувалися чутки, хочу повідомити, що сьогодні (28 березня – ред.) мій тест на COVID-19 показав позитивний результат», – написала Скороход.

Вона закликала усіх людей, які контактували з нею останнім часом, самоізолюватися на 14 днів кий саме тест підтвердив у неї коронавірус – швидкий чи лабораторний – Скороход не уточнила.

18 березня стало відомо, що у члена депутатської групи «Довіра» Сергія Шахова виявили коронавірус. На позачерговому засіданні він не був, але до цього приходив у комітет. Згодом коронавірус виявили ще у двох депутатів: члена фракції «Опозиційна платформа – За життя» Олександра Лукашева та представника фракції «Слуга народу» Руслана Горбенка. У депутата групи «Довіра» Сергія Вельможного коронавірусу не виявили, але його син захворів. Згодом заразивсячетвертий народний депутат Верховної Ради – позафракційник Сергій Рудик.