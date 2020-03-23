На коронавірус захворів ще один нардеп

У депутата фракції «Опозиційна платформа – За життя» Олександра Лукашева діагностували коронавірус. Про це повідомляє УП.

Як зазначається, перші тести Лукашева були негативні, однак у неділю, 22 березня прийшло підтвердження про коронавірус із останнього забору біоматеріалу.

Минулого тижня депутат ОПЗЖ мав температуру, зараз почувається краще.

На позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня Лукашева не було. Востаннє він був на освітньому комітеті 10 березня.

Також видання додає, що наразі також на зараження перевіряють Руслана Горбенка зі «Слуги народу».

Раніше Львівський портал інформував про те, що у народного депутата України Сергія Шахова виявили коронавірус.

Згодом спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що попри це Верховна Рада не закриватиметься на карантин і продовжить свою роботу.

Фото: Главком