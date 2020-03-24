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Четвертий нардеп зліг із коронавірусом

Андрій Котенський

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Вже четвертий народний депутат Верховної Ради заразився коронавірусом, це – позафракційник Сергій Рудик. Засідання парламенту перенесли з 26 на 28 березня, повідомляє Українська правда.

 

«Кількість хворих нардепів вже складно порахувати, мінімум – п’ятеро (наразі журналістам відомо про чотирьох). У вівторок підтвердився коронавірус у депутата Сергія Рудика», – йдеться у повідомленні.

Перенесення засідання Ради відбулося через острах нардепів заразитися корона вірусом.

Водночас у фракції «Слуга народу» підтвердили перенос засідання Ради. Кажуть, поки переносять на суботу через неготовність законопроектів щодо соціального забезпечення, економіки і перерозподілу бюджету. Їх треба ще обговорити.

18 березня стало відомо, що у члена депутатської групи «Довіра» Сергія Шахова виявили коронавірус. На позачерговому засіданні він не був, але до цього приходив у комітет. Згодом коронавірус виявили ще у двох депутатів: члена фракції «Опозиційна платформа – За життя» Олександра Лукашева та представника фракції «Слуга народу» Руслана Горбенка. У депутата групи «Довіра» Сергія Вельможного коронавірусу не виявили, але його син захворів.

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