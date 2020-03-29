Рівень злочинності в Україні під час карантину знизився на 30%

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що рівень злочинності за всіма статтям знизився на 30%, однак активізувалися шахраї. Про інформує МВС України на своєму Telegram-каналі.

«Ми дуже активно намагаємось реагувати на всі фейки. Наприклад, нещодавно була ситуація, коли розсилались смс-повідомлення про те, що ніби-то якась фірма мала ходити по квартирам і дезінфікувати приміщення. Поліція це відслідковувала. Відсилали смс-повідомлення з попередженням, що це шахраї. Але такі злочини – не системні», – сказав Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ додав, що найбільший злочин, який зараз є – це порушення режиму карантину.

«Люди наражають на небезпеку не лише себе, але й своїх рідних і оточуючих. Поки нам не потрібен надзвичайний стан чи комендантська година, але карантин повинен бути максимально повним. Я хочу подякувати всім, хто дотримується карантинного режиму. Якщо доведеться ввести комендантську годину, як це вже зробили у низці європейських країн, то доведеться вводити й надзвичайний стан», – сказав він.

Як повідомляв Львівський портал, за порушення карантину в Україні «світить» від 17 000 до 170 000, детальніше читайте тут.

Також ми інформували, що у поліції Львівщини назвали фейком інформацію про шахраїв-дезінфекторів, які обкрадають оселі. Правоохоронці спростували інформацію, що зараз шириться у соцмережах, про так звані «бригади медиків», які пропонують мешканцям провести у квартирах дезінфекцію для убезпечення від коронавірусу, а потім використовують сльозогінний газ і обкрадають помешкання. Проте закликали людей все ж бути обережними.

Поліція Львівщини також констатувала, що під час карантину у області зменшилася кількість злочинів.

Всього наразі у Львівській області склали 80 протоколів за порушення карантинних правил. Штраф становить 17 тис. грн.

Зауважимо, що на кожен район виділені 2-4 додаткові наряди поліції, що перевіряють дотримання самоізоляції людей, які повернулись з-за кордону.