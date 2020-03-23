У поліції Львівщини назвали фейком інформацію про шахраїв-дезінфекторів, які обкрадають оселі

У поліції Львівщини спростували інформацію, що зараз шириться у соцмережах, про так звані «бригади медиків», які пропонують мешканцям провести у квартирах дезінфекцію для убезпечення від коронавірусу, а потім використовують сльозогінний газ і обкрадають помешкання. Проте закликали людей все ж бути обережними. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Світлана Добровольська наголосила, що інформація не відповідає дійсності. Більше того, за її словами, у поліцію не надходило ні одного звернення з приводу шахрайства під приводом дезінфекції оселі.

«Інформації про те, начебто ходять якісь люди у спецкостюмах, до нас не надходило», – резюмувала речниця Нацполіції Львівщини.

Водночас Нацполіція Львівщини закликає мешканців Львівщини все ж бути обачними, адже шахраї постійно видумують різні авантюри, щоб ошукати довірливих людей.

«Просимо всіх бути обачними та не відчиняти двері незнайомцям. Особливо, коли вони пропонують послуги, яких ви не замовляли. У разі виникнення подібних інцидентів, одразу ж повідомляйте на лінію «102», – додала Світлана Добровольська.

Раніше у Львівській міській раді інформували про те, що невідомі в масках та захисних костюмах під приводом потреби провести дезіфекцію намагалися потрапити у помешкання пенсіонерки. Однак жінка не відчинила їм двері.