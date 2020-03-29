Найбільше на коронавірус в Україні хворіють люди віком від 31 до 40 років

Станом на 29 березня в Україні найбільше на COVID-19 хворіють люди віком від 31 до 40 років. Наразі це 22 % від усіх осіб, які захворіли на коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Згідно з оприлюдненою МОЗ статистикою по вікових групах, 22,4% хворих – люди віком від 31 до 40 років.

Крім цього, зафіксовані випадки захворювання на коронавірусну інфекцію дітей до 10 років. Наразі це 5,4% від усіх осіб, які захворіли на COVID-19.

Статистика захворювання по вікових групах зараз є такою:

Від 0 до 10 років – 5,4%;

Від 11 до 20 років – 4,5%;

Від 21 до 30 років – 12,5%;

Від 31 до 40 років – 22,4%;

Від 41 до 50 років – 20,4%;

Від 51 до 60 років – 21,3%;

Від 61 до 70 років – 11,9%;

Від 71 до 80 років – 1,4%;

Від 81 до 90 років – 0,2 %.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків коронавірусу. З них 9 – летальні. Водночас 5 пацієнтів одужали – 4 дорослих і 1 дитина.

Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.

За порушення карантину в Україні «світить» штраф від 17 000 до 170 000, детальніше читайте тут.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що поліція, у разі необхідності, забезпечить примусову госпіталізацію інфікованих громадян, які відмовляються від дотримання ізоляції та лікування.