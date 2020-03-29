МОЗ визначило перелік лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило перелік 240 медичних закладів, у яких розміщуватимуть інфікованих коронавірусом українців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

У МОЗ уточнили, що вибір цих лікарень є спільною позицією голів обласних держадміністрацій, МОЗ та Національної служби здоров’я.

Зазначається, що пріоритетним критерієм вибору визначено безпеку пацієнтів. Госпіталізовані з COVID-19 мають отримувати всі необхідні медичні послуги без необхідності переведення до іншої лікарні при погіршенні стану, а ті пацієнти, які потрапили до лікарні через інші захворювання, не перетинались з інфікованими коронавірусом пацієнтами та безпечно проходили лікування.

Побачити усі 240 лікарень можна за посиланням.

Також у відомстві вкотре наголосили, що пацієнтів з легкою формою коронавірусної хвороби госпіталізувати не будуть. Також пацієнти, які відчувають симптоми Covid-19, не можуть самостійно звертатися до лікарень, бо це може загрожувати їхньому здоров’ю.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків коронавірусу. З них 9 – летальні. Водночас 5 пацієнтів одужали – 4 дорослих і 1 дитина.

Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.

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Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що поліція, у разі необхідності, забезпечить примусову госпіталізацію інфікованих громадян, які відмовляються від дотримання ізоляції та лікування.