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У ЛОДА буде новий керівник департаменту охорони здоров’я

Андрій Котенський

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Визначено переможця конкурсного відбору на посаду директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації. Ним став Орест Чемерис із загальною кількістю 9,6. балів

Відповідно до процедури переможець конкурсу має пройти спецперевірку і погодження у міністерстві охорони здоров’я.

Нагадаємо, попередньою керівницею департаменту охорони здоров’я ЛОДА була Ірина Микичак. Однак 13 грудня 2019 року її було звільнено з цієї посади. З того часу тимчасовим виконувачем обов’язків директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА був Андрій Васько.

На сесійному засідання Львівської облради 19 листопада 2019 року «Самопоміч», «Свобода» та «Громадянська позиція», зачитали спільне звернення з проханням звільнити зі займаної посади Ірини Микичак, наголосивши,  що департамент охорони здоров’я, який вона очолює, займається виключно реорганізацією медичних закладів з метою вивільнення приміщень в привабливих районах.

Також Громадська рада при Львівській ОДА, та медпрацівники, які, за їх словами, звільнені у процесі реорганізації медичних закладів вимагали звільнити Ірину Микичак.

Натомість сама Микичак вважала, що певні політсили не змогли стерпіти її непопулярні рішення, які виявились ефективними, тому почали її дискредитовувати.

 

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