ТОП-5 товарів на карантині: що купують українці

ТОП-5 найпопулярніших товарів, які в умовах пандемії коронавірусу та карантину купують українці, назвав економіст Андрій Новак, передає УНН.

За його словами попитом, окрім масок та туалетного паперу, користується також алкоголь.

«По-перше, це захисні маски, дезінфікуючі засоби, третє – продукти харчування тривалого зберігання, туалетний папір і алкоголь. Це те, що сьогодні найбільше купують, в умовах карантину», – сказав економіст.

Експерт додає, що навіть в умовах тривалого карантину та ймовірних труднощів з імпортом продукції в Україні, вище перераховані позиції навряд чи стануть дефіцитними. Україна має усі можливості їх виробляти в достатній кількості для «покриття» внутрішнього попиту, пояснює Андрій Новак.

Львівський портал повідомляв, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Нещодавно у МОЗ заявили, що не виключають можливості продовження карантину.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.