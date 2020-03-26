В уряді уточнили, яким підприємствам дозволили працювати під час карантину

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства уточнило перелік видів діяльності, з яких зняли заборону, пов’язану з карантином, передає Львівський портал.

Наразі цей перелік включає:

Торгівлю продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами, насінням, засобами зв’язку;

Банківську та страхову діяльність;

Медичну, ветеринарну практику;

Роботу заправок, станцій обслуговування автомобілів;

Діяльність з ремонту комп’ютерів, побутової техніки, обслуговування касових апаратів;

Роботу поштових відділень;

Роботу закладів громадського харчування, але лише за умови адресної доставки замовлень додому до клієнтів.

Робота людей можлива лише за умови, якщо вони матимуть засоби індивідуального та протиепідеміологічного захисту.

Також уряд дозволив роботодавцям організовувати підвезення персоналу до місць роботи.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Нещодавно у МОЗ заявили, що не виключають можливості продовження карантину.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.