Попри карантин, у школі будуть збережені весняні канікули

Не зважаючи на продовжений карантин, у структурі навчального року будуть збережні весняні канікули для школярів. Про це заявила у відеозверненні в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає УНН.

Карантин і перехід шкіл на дистанційне навчання не відміняє шкільних канікул. У багатьох закладах загальної середньої освітивони заплановані з 23 по 29 березня 2020 року.

«Якщо на цьому тижні у вас передбачені канікули у структурі навчального року, то ми цю структуру зберігаємо. Тому на цей тиждень, коли у вас канікули, просимо менше, або загалом не передбачати завдань для наших учнів», – наголосила Мандзій.

Нагадаємо, за інформацією МОН, навчальний рік в Україні закінчиться 1 липня. До цього часу – в травні або червні, учні повернуться до школи опрацьовувати пропущений матеріал.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Нещодавно у МОЗ заявили, що не виключають можливості продовження карантину.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.