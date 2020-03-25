За добу в Італії та Іспанії померло 1345 людей

Станом на вечір, 24 березня, коронавірус забрав життя 18 580 людей. Із них 6820 осіб померло в Італії. За останню добу в цій країні зафіксовано 743 смерті від COVID-19, повідомляє Львівський портал.

За останніми даними Wiki, на другому місці за смертністю перебуває Китай, де число померлих становить 3 277 (+7) осіб. На третьому місці антирейтингу Іспанія, де зафіксовано 2 808 смертей.

Серед європейських країн статистика захворювання та летальних випадків виглядає так

Італія – 69 176 випадків, 6 820 смертельних (+743)

Іспанія – 39 885 випадків, 2 808 смертельних (+602)

Німеччина – 32 986 випадків, 123 смертельні (+34)

Франція – 22 304 випадків, 1100 смертельні (+240)

Швейцарія – 9 877 випадків, 130 смертельні (+13)

Британія – 8 077 випадки, 422 смертельних (+87)

Нідерланди – 5 578 випадків, 277 смертельних (+63)

Австрія – 5 243 випадків, 28 смертельних (+7)

Бельгія – 4269 випадків, 122 смертельних (+34)

Норвегія – 2 768 випадків, 12 смертельних (+2)

Португалія – 2 362 випадків, 30 смертельних (+7)

Швеція – 2 299 випадки, 40 смертельних (+15)

Данія – 1 717 випадків, 32 смертельних (+8)

Чехія – 1 394 випадків, 3 сметельний (+2)

Польща – 901 випадки, 10 смертельних (+2)

Греція – 743 випадки, 20 смертельних (+3)

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні підтвердили уже у 97 осіб.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні померли три людини. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.