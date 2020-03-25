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За добу в Італії та Іспанії померло 1345 людей

Андрій Котенський

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Станом на вечір, 24 березня, коронавірус забрав життя 18 580 людей. Із них 6820 осіб померло в Італії. За останню добу в цій країні зафіксовано 743 смерті від COVID-19, повідомляє Львівський портал.

 

За останніми даними Wiki, на другому місці за смертністю перебуває Китай, де число померлих становить 3 277 (+7) осіб. На третьому місці антирейтингу Іспанія, де зафіксовано 2 808 смертей.

Серед європейських країн статистика захворювання та летальних випадків виглядає так

  • Італія – 69 176 випадків, 6 820 смертельних (+743)
  • Іспанія – 39 885 випадків, 2 808 смертельних (+602)
  • Німеччина – 32 986 випадків, 123 смертельні (+34)
  • Франція – 22 304 випадків, 1100 смертельні (+240)
  • Швейцарія – 9 877 випадків, 130 смертельні (+13)
  • Британія – 8 077 випадки, 422 смертельних (+87)
  • Нідерланди – 5 578 випадків, 277 смертельних (+63)
  • Австрія – 5 243 випадків, 28 смертельних (+7)
  • Бельгія – 4269 випадків, 122 смертельних (+34)
  • Норвегія – 2 768 випадків, 12 смертельних (+2)
  • Португалія – 2 362 випадків, 30 смертельних (+7)
  • Швеція – 2 299 випадки, 40 смертельних (+15)
  • Данія – 1 717 випадків, 32 смертельних (+8)
  • Чехія – 1 394 випадків, 3 сметельний (+2)
  • Польща – 901 випадки, 10 смертельних (+2)
  • Греція – 743 випадки, 20 смертельних (+3)

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні підтвердили уже у 97 осіб.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні померли три людини. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

 

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