В Академії сухопутних військ посилюють заходи протидії коронавірусу

Відтепер усі військовослужбовці та працівники Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, які мешкають поза навчальним закладом, зобов’язані перетинати межі Академії та перебувати на її території виключно у медичних масках чи респіраторах. Відповідне рішення було прийнято Оперативним штабом військового навчального закладу 24 березня, передає пресслужба Академії сухопутних військ.

Також військовослужбовцям та працівникам Академії сухопутних військ суворо рекомендовано використовувати ці засоби захисту, гумові рукавички та засоби дезінфекції під час пересування містом, насамперед у громадському транспорті, відвідування торгівельних закладів та інших установ. Ці ж вимоги поширюються абсолютно на всіх курсантів, які проживають за межами Національної академії.

«До слова, враховуючи епідеміологічну ситуацію в місті, області та загалом в Україні, вважаємо, що на цей момент ще немає підстав для повної ізоляції курсантів, військовослужбовців інших категорій та працівників. Втім, якщо ситуація буде загострюватись або надійдуть відповідні вказівки від військово-політичного керівництва держави, зокрема й органів військового управління, ми будемо готові в найкоротші терміни вжити заходів для повного убезпечення особового складу від потенційних біологічних загроз. Відповідні розрахунки вже зроблені, попередні заходи вжиті», – зазначив начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Крім цього робота науково-педагогічних працівників відтепер буде організована таким чином, щоб вони якомога менше шансів мали для контакту з курсантами та іншими особами на території Академії. Всі завдання, які вони можуть виконувати за місцем проживання, а це підготовка до занять, розробка методичних матеріалів, наукові дослідження тощо, вони будуть виконувати у своїх домівках. Військовослужбовцям та працівникам Академії рекомендовано для вирішення службових питань, замість особистого спілкування, використовувати технічні засоби зв’язку.

Ще більш суворим відтепер буде перепускний режим до Національної академії. Керівництво вишу вимушено тимчасово повністю обмежити відвідування наших вихованців батьками та іншими особами. Також вживаються усі можливі заходи щодо забезпечення засобами індивідуального захисту медичного призначення всього колективу та створення відповідних запасів.

Зокрема, власними силами в навчальному закладі організували пошиття якісних медичних масок, подали заявки у відповідні органи постачання, ведеться робота щодо придбання на ринку. При цьому пріоритетним є забезпечення всіх, хто залучений до організації життєдіяльності навчального закладу, насамперед медиків, добового наряду, персоналу їдальні тощо.

«Відтак, закликаю всіх відповідально поставитись до цього питання та долучитись до забезпечення індивідуальними засобами захисту. У мережі Інтернет зараз є величезна кількість порад, як можна власноруч зробити якісну медичну маску з підручних засобів. А за інформацією з офіційних джерел, додаткові сотні тисяч засобів захисту повинні надійти у продаж вже днями. Окрім того, прошу всіх бути абсолютно свідомими під час використання індивідуальних засобів захисту і не робити це для вигляду. Вибачте за жаргонізм, але медична маска – не для «відмазки». Правильне та регулярне її використання може врятувати десятки, сотні й, навіть, тисячі життів! Змінюйте одноразові медичні маски не рідше, ніж кожні 4 години. Вчасно періть та дезінфікуйте медичні маски багаторазового використання. Позначайте їх, щоб вони були насправді індивідуальним і ними не користались інші особи», – зазначає генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Також він зазначив, що в Національній академії сухопутних військ триває робота із закупівлі необхідних засобів для запобігання проникненню та поширення інфекції у військовому середовищі. Вже ближчими днями тут очікують на постачання чергової партії хімічних засобів для дезінфекції житлового та аудиторного фонду, їдалень та інших приміщень, а також на нову партію бактерицидних ламп.

«Хочу всіх поінформувати, що, окрім Оперативного штабу із протидії проникнення та поширення COVID-19, у Національній академії сухопутних військ також цілодобово діє Оперативна група, завданням якої є оперативне реагування на всі загрози, пов’язані із можливим поширенням інфекції. Зокрема, на неї покладається постійний моніторинг епідеміологічної ситуації в країні, області і, насамперед, у місті, контроль за виконанням відповідних алгоритмів на випадок виявлення інфікованих осіб, негайна ізоляція хворих та евакуація їх до лікувальних установ». – наголосив начальник Академії.

З метою налагодження ефективної комунікації та забезпечення вчасного інформування керівництва Національної академії про ймовірні загрози поширення коронавірусу COVID-19 в навчальному закладі працює Гаряча лінія за номером телефону: 258-43-62.

«Вчергове звертаюсь до всіх офіцерів, працівників, курсантів, а також членів їхніх сімей: поставтесь з розумінням до необхідних обмежень та заходів. Підтримайте нас у наших намаганнях зберегти життя та здоров’я всіх і кожного. Кожен із нас повинен не виключати можливості того, що він може стати джерелом вірусу, навіть не відчуваючи жодних симптомів. Про це свідчить гіркий досвід інших країни. Перемогти цю біологічну небезпеку нам допоможуть згуртованість, повне взаєморозуміння, підтримка та допомога один одному, свідоме ставлення до своїх службових та громадянських обов’язків. До усього треба бути готовим!», – резюмував генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Як інформував Львівський портал, у зв’язку з небезпекою проникнення та поширення коронавірусу COVID-19 у Національній академії сухопутних військ створили Оперативний штаб з організації протидії небезпечній інфекції.

Фото: Академія сухоптних військ