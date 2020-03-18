В Академії сухопутних військ створили Оперативний штаб з протидії коронавірусу

У зв’язку з небезпекою проникнення та поширення коронавірусу COVID-19 у Національній академії сухопутних військ створили Оперативний штаб з організації протидії небезпечній інфекції. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Головне завдання штабу – вжиття необхідних заходів, аби запобігти проникненню та поширенню коронавірусу COVID-19. Функціонує цей орган цілодобово та без вихідних. У штабі докладаєть усіх зусиль, щоб убезпечити весь колектив від захворюваності.

«Закуповуємо дезінфікуючий засіб Alsoft V (всього близько 10 тон) та пристрої для його дозування. Насамперед, ці засоби будуть розміщені в їдальнях та медичних закладах академії та підпорядкованих військових частин. Також ведеться робота з придбання пристроїв дистанційного вимірювання температури тіла – пірометрів, бактерицидних ламп та інших медичних препаратів та засобів» – повідомив начальник видового військового вишу генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Люди з групи ризику працюватимуть дистанційно. Для цього склали відповідні індивідуальні плани роботи.

Працівники, які відносяться до групи ризику:

особи віком 60 років та більше;

особи, які мають захворювання на цукровий діабет;

особи, які мають захворювання дихальних шляхів.

«Окрім того, ми пропонуватимемо працівникам реалізувати своє право на використання відпусток (щорічних, додаткових, без збереження заробітної плати тощо). Особливо це стосується наших працівниць, які мають дітей віком до 14 років» – зазначив Павло Ткачук.

Також запровадили обов’язковий медичний огляд усього особового складу, який прибуває з відпусток, відряджень тощо. Осіб, в яких виявлено підозру на інфекційні захворювання, буде терміново скеровано до медичних закладів Збройних Сил України.

Осіб, в яких на контрольно-перепускні пункти буде підтверджено ознаки інфекційних захворювань, скеровуватимуть до медичних закладів, без допуску на територію Академії.

Щодо організації освітнього процесу та побуту курсантів Національної академії ухвалені наступні рішення та вже вжиті такі заходи: