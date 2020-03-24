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На Львівщині із підозрою на коронавірус ізолювали ще п’ятьох людей

Андрій Котенський

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На Львівщині із підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 5 осіб, а відтак кількість ізольованих становить 83 особи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

 

За словами лікара-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталії Тімко, ізольовано пацієнтів із міста Львова, Новояворівська, Пустомит, а також Городоцького району.

«Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 38 осіб. На самоізоляції знаходяться 43 осіб. За увесь час виписано – 37 пацієнтів. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближений до важкого», – повідомила Наталія Тімко.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 118 людей.

Станом на зараз, на Львівщині у двох пацієнтів – позитивний результат тесту на коронавірус. Одна особа знаходиться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні померли три людини. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

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