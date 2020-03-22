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В Україні затвердили перелік ліків, які ввозитимуть без ПДВ

Ольга Денисяка

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В Україні затвердили перелік ліків для боротьби з коронавірусом, які будуть ввозитися без податку на додану вартість. Про це повідомляє Львівський портал з посиланням на Telegram Нової податкової служби.

 

Так, урядом був затверджений список ліків: тести для діагностики COVID-19, апарати штучної вентиляції легенів, фібробронхоскопи, дозатори кисню із зволожувачами, рентгенівські пересувні апарати, парацетамол, інсулін, лідокаїн, фуросемід, дезінфекційні засоби, респіратори, ларингоскопи та інші.

З повним переліком ліків можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, 20 березня з України до Китаю відправився військовий вантажний літак, який привезе медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна отримає з Китаю партію швидких тестів на коронавірус, яких вистачить для 1 мільйона людей.

Зазначимо, що ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

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