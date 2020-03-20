МОЗ закликає українців дотримуватися дистанції у чергах в супермаркетах та аптеках

Міністерство охорони здоров’я нагадує, що мережі супермаркетів, аптек, банків та АЗС мають забезпечити для своїх працівників та відвідувачів безпечні умови перебування у цих приміщеннях.

«Діяльність цих закладів не підпадає під обмежувальні заходи на час карантину. Однак для захисту здоров’я громадян МОЗ закликає дотримуватися посилених санітарно-гігієнічних норм, забезпечити працівників засобами індивідуального захисту, облаштувати робочі місця, забезпечити наявність дезінфікуючих засобів. Особливо пильно стежте за станом здоров’я своїх працівників у цей період», – зазначають у відомстві.

Також МОЗ рекомендує клієнтам цих закладів без нагальної потреби їх не відвідувати та по можливості замовляти необхідні послуги онлайн.

«Якщо відвідування місць масового скупчення уникнути не можна, то для зниження ризику інфікування дотримуйтесь дистанції у прикасових зонах та в торговельних залах. Безпечна відстань між людьми, які стоять у черзі на касі, має бути не меншою за 1,5 метра. На цій дистанції загроза потрапляння вірусу в організм від носіїв суттєво зменшується», – наголошується у повідомленні відомства.

Зауважимо, що в Україні вже зафіксовано 26 випадків зараження коронавірусом, три з них стали летальними: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині, у Чернівецькій – 33-річна жінка, також він цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Водночас станом на 20 березня у Львівській області з підозрою на коронавірус є 36 осіб. З них 30 перебувають у інфекційній лікарні, ще 6 – вдома на самоізоляції.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

Під час позачергово засідання сесії Верховної Ради 17 березня народні обранці вирішили ввести штрафи за порушення карантину від 17 000 до 170 000, детальніше читайте тут.