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Першу смерть від коронавірусу зафіксували у Росії

Соломія Головіна

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У Росії зафіксована перша смерть пацієнта з коронавірусом. За офіційними даними, померла 79-річна пацієнтка московської інфекційної лікарні №2. Жінка була госпіталізована 13 березня. Про це повідомляє Радіо Свобода.

 

Причиною смерті стала пневмонія, викликана коронавірусом на тлі інших супутніх тяжких захворювань у жінки.

У жінки був діабет та ішемічна хвороба серця.

На сьогодні в Росії зафіксовано 147 випадків зараження коронавірусом, 87 з яких у столиці Москві.

Як повідомляв Львівський портал, у світі вже зафіксовано 213 557 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За останніми даними недуга забрала життя 8 790 тисяч людей, одужало 84 317 людей.

Як відомо, в Україні станом на вечір 18 березня офіційно зафіксовано 16 хворих на коронавірус: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2). Два випадки стали смертельними: у Житомирській області померла 71-річна жінка33-річна жінка у Чернівецькій області.

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