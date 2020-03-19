На ремонт дороги Мостиська – Краковець оголосили міжнародний тендер

Служба автомобільних доріг у Львівській області оголосила міжнародний тендер на ремонт дороги Мостиська – Краковець. На всі роботи планують витратити не більше 150 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

На дорозі Мостиська – Краковець, загальна довжина якої становить 19,1 км, виконають поточний середній ремонт: відновлять покриття, нанесуть розмітку, влаштують водовідведення, прокладуть тротуари та встановлять автобусні зупинки.

Межа вартості ремонту встановлена на рівні 150 млн грн, втім у тендері переможе та фірма, яка запропонує найоптимальнішу ціну та якість.

«Ми маємо розпорядження голови Львівської ОДА про майбутнє співфінансування цього проєкту. Відтак після визначення та затвердження переможця, а це буде орієнтовно у червні-липні, розпочнемо безпосередні будівельні роботи», – розповів очільник Служби автомобільних доріг Львівщини Олег Береза.

Зазначимо, що дорога місцевого значення О141003 Мостиська – Краковець з’єднує прикордонні пункти пропуску «Шегині» і «Краковець». Її ремонт є транскордонним проєктом «Доступне українсько-польське прикордоння: спільні дії щодо модернізації дорожньої інфраструктури». Проєкт реалізовуватимуть за фінансової підтримки Європейського Союзу у межах Програми «Польща – Білорусь – Україна 2014-2020».

Як писав Львівський портал, цьогоріч на Львівщині відремонтують майже сотню доріг місцевого значення. На це у бюджеті Львівщини заклали понад 270 млн грн. Із детальним переліком доріг, на які чекають ремонти, можна ознайомитися за цим посиланням.

На ремонт доріг державного значення в області передбачили більше 442 млн грн. Які саме дороги будуть відновлювати, читайте за цим посиланням.

Додамо, що раніше у Кабміні пообіцяли до 2025 року відремонтувати в Україні 24 тисячі км доріг.