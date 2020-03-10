На Львівщині відремонтують майже сотню доріг місцевого значення. Перелік

Протягом 2020 року на території Львівської області відремонтують майже сотню доріг загального користування місцевого значення. На це із обласного бюджету витратять 271 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Профільна комісія облради погодила перелік доріг місцевого значення, які цьогоріч ремонтуватимуть на Львівщині, а також розподіл коштів на ці потреби із обласного бюджету.

Пропозиції до формування переліку об’єктів надавали органи місцевого самоврядування, громадськість, Львівська обласна рада та Львівська ОДА.

Загалом у 2020 році на території Львівщини збираються відремонтувати 93 дороги загального користування місцевого значення. Найбільше робіт запланували провести у Дрогобицькому, Кам’янка-Бузькому, Стрийському та Яворівському районах.

Із бюджету області виділять 171 млн грн на ремонт таких доріг місцевого значення:

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Ще 100 млн грн із обласного бюджету скерують на такі дороги місцевого значення:

Також у резервному фонді бюджету області передбачили ще 40 млн грн на ремонт об’єктів, які є у комунальній власності місцевих органів влади. Із детальним переліком об’єктів можна ознайомитися за цим посиланням.

Львівський портал також писав про дороги державного значення, які у 2020 році збираються ремонтувати на Львівщині. Детальніше про це – ТУТ.

Про ремонт доріг у Львові читайте у матеріалі «Великі ремонти: як зміниться інфраструктура у 2020 році».