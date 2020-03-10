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На Львівщині відремонтують майже сотню доріг місцевого значення. Перелік

Наталя Дуляба

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Протягом 2020 року на території Львівської області відремонтують майже сотню доріг загального користування місцевого значення. На це із обласного бюджету витратять 271 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

 

Профільна комісія облради погодила перелік доріг місцевого значення, які цьогоріч ремонтуватимуть на Львівщині, а також розподіл коштів на ці потреби із обласного бюджету.

Пропозиції до формування переліку об’єктів надавали органи місцевого самоврядування, громадськість, Львівська обласна рада та Львівська ОДА.

Загалом у 2020 році на території Львівщини збираються відремонтувати 93 дороги загального користування місцевого значення. Найбільше робіт запланували провести у Дрогобицькому, Кам’янка-Бузькому, Стрийському та Яворівському районах.

Із бюджету області виділять 171 млн грн на ремонт таких доріг місцевого значення:

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Ще 100 млн грн із обласного бюджету скерують на такі дороги місцевого значення:

Також у резервному фонді бюджету області передбачили ще 40 млн грн на ремонт об’єктів, які є у комунальній власності місцевих органів влади. Із детальним переліком об’єктів можна ознайомитися за цим посиланням.

Львівський портал також писав про дороги державного значення, які у 2020 році збираються ремонтувати на Львівщині. Детальніше про це – ТУТ.

Про ремонт доріг у Львові читайте у матеріалі «Великі ремонти: як зміниться інфраструктура у 2020 році».

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