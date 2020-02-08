Влітку на Львівщині почнуть ремонтувати дорогу Мостиська – Краковець

Ремонт дороги О141003 Мостиська – Краковець, яка з’єднує прикордонні пункти пропуску «Шегині» і «Краковець», планують розпочати влітку. На всі роботи передбачили понад 150 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у Службі автомобільних доріг Львівщини.

Ремонт дороги місцевого значення О141003 Мостиська – Краковець є транскордонним проєктом у межах Програми «Польща – Білорусь – Україна». Її протяжність становить 19,1 км. Втім тут проведуть не капітальний, а поточний середній ремонт.

Так, на дорозі відновлять дорожнє покриття, влаштують тротуари і автобусні зупинки, проведуть водовідведення, нанесуть розмітку і встановлять знаки.

Як уточнили Львівському порталу у Службі автомобільних доріг Львівщини, тендер збираються оголосити вже навесні, а розпочати ремонт мають влітку. На всі необхідні роботи заклали понад 150 млн грн.

«За проєктом вартість робіт становить понад 150 млн грн. Зараз готується документація для того, щоб оголосити тендер. Після того, як буде визначено переможця торгів і укладено з ним договір, можна буде говорити про початок ремонтних робіт. Ми сподіваємося, що вже влітку цього року вони розпочнуться», – розповіла речниця Служби автомобільних доріг Львівщини Оксана Богуш.

Зазначимо, що ремонт дороги Мостиська – Краковець є транскордонним проєктом «Доступне українсько-польське прикордоння: спільні дії щодо модернізації дорожньої інфраструктури». Його реалізовуватимуть за фінансової підтримки Європейського Союзу у межах Програми «Польща – Білорусь – Україна 2014-2020».

Нагадаємо, цьогоріч на Львівщині на ремонт доріг державного значення передбачили більше 442 млн грн. Які саме дороги будуть відновлювати, читайте за цим посиланням.

Про те, які дороги у 2020-му ремонтуватимуть у Львові, детальніше читайте у матеріалі Львівського порталу «Великі ремонти: як зміниться інфраструктура у 2020 році».

Додамо, що раніше у Кабіміні пообіцяли за п’ять років відремонтувати в Україні 24 тисячі кілометрів доріг.