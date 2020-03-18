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Львівщина у вогні: за добу рятувальники загасили 68 пожеж сухостою

Наталя Дуляба

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Протягом вівторка, 17 березня, на території Львівщини виникло 68 пожеж сухої трави. Найбільше сухостій палили у Пустомитівському і Яворівському районах. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Лише протягом минулої доби рятувальники загасили 68 пожеж сухостою на Львівщині. Всі вони виникли у 15 районах області. Найбільше займань було у Пустомитівському (10), Яворівському (8) і Бродівському района (6), найменше – на Сколівщині та в Дрогобичі (по 1).

Одна з найбільших пожеж виникла у Пустомитах на вул. Луговій. Тут горів сухостій площею близько 2 га. Для того, аби загасити вогонь, залучили 16 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Надзвичайники гасили полум’я майже три години поспіль. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Ще одна з пожеж сухої трави сталась у селі Довголука Стрийського району. 72-річний власник земельної ділянки намагався самостійно загасити полум’я, втім отримав опіки ноги та обличчя. Від госпіталізації відмовився.

Аби загасити займання, 6 рятувальникам знадобилось півтора години. Вогонь знищив територію площею 200 кв м, дві господарські будівлі, дах, перекриття і частину стін двох дачних будинків.

«Звертаємось до усіх громадян: не спалюйте суху траву та не провокуйте виникнення пожеж! Пам’ятайте, що спалювання сухої рослинності або її залишків не лише завдає суттєвої шкоди довкіллю, знищуючи живу природу, а й призводить добагатьох інших негативних наслідків, загрожуючи життю та здоров’ю людей», – наголошують у ДСНС.

Зазначимо, що за самовільне спалювання сухої рослинності чи її залишків передбачена адміністративна відповідальність. За такі дії громадянам «світить» штраф від 170 до 340 гривень, посадовим особам – від 850 до 1 190 гривень. За завдані особливо великі збитки довкіллю передбачена кримінальна відповідальність.

Ще у 2018 році Львівська ОДА просила просила в уряду збільшити розмір штрафів за самовільне спалювання сухостою. На думку посадовців, саме великі штрафи зможуть зупинити паліїв.

Як повідомляв Львівський портал, у 2019 році пожежі сухостою на Львівщині завдали збитків довкіллю щонайменше на 13 мільйонів гривень.

Про те, які жахливі наслідки несе спалювання сухої трави, читайте за цим посиланням.

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