У Львові 5-річна дитина отруїлась чадним газом

В понеділок ввечері, 16 березня, у Львові чадним газом отруївся 5-річний хлопчик. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Інцидент стався орієнтовно о 19:00 год. у квартирі на вул. Карпінського, 19, що у Залізничному районі Львова. Тут чадним газом отруївся 5-річний хлопчик.

Дитину у середньому стані важкості госпіталізували в лікарню.

Наразі всі деталі події встановлюються.

Зазначимо, що з початку 2020 року чадним газом у Львові отруїлися вже більше двох десятків людей.

Протягом 2019-го загалом на території Львівщини чадним газом отруїлись більше 200 людей, 9 із них загинули. Найбільше від чадного газу страждають саме у Львові, адже тут загинули 8 осіб.

Через масові отруєння чадним газом у Львові ще торік взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Але мешканці не впускали комунальників і газовиків у свої квартири, тому термін проведення таких обстежень продовжили.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.