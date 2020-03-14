РНБО закликає українців повернутися до 17 березня додому

Рада національної безпеки і оборони України звертається до всіх громадян України з проханням повернутися до 17 березня 2020 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі РНБО.

«17 березня 2020 року з 00 годин 00 хвилин протягом наступних двох тижнів будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для громадян України, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску відкриті», – наголошують у повідомленні.

У разі виникнення обставин надзвичайного характеру буде організовано доправлення українських громадян спецрейсами.

При цьому зазначається, що «16 березня 2020 року з 00 годин 00 хвилин протягом наступних двох тижнів припиняється в’їзд на територію України іноземців та осіб без громадянства, за винятком осіб, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, та за окремими рішеннями Міністерства закордонних справ України – акредитованих працівників дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій тощо».

Як відомо, з 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня. Також Львівський портал повідомляв, що Україна на два тижні закриває кордон для іноземців.

Водночас ми інформували, що туроператори продовжують відправляти українців на відпочинок закордон попри закриття авіасполучення.

Нагадаємо, офіційно в Україні зафіксували наразі лише три випадки зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.