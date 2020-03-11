За добу в Італії від коронавірусу померло 168 людей

У світі вже зафіксовано понад 119 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя 274 людей. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 4 300 людей.

У той же час за минулу добу кількість хворих зросла на 4 765 осіб. Загальна кількість інфікованих сягає 119 217 осіб, і з них 66 561 людина одужала.

Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 3158 летальних випадків. Окрім цього 631 смерть від китайського вірусу зафіксовано у Італії, де кількість померлих за останню добу зросла на 168 осіб. В Ірані від коронавірусу померла 291 людина, та 60 – у Південній Кореї…

Серед країн Європи найбільші спалахи захворювання підтверджено:

Італія – 10 149 випадків, з яких 631 – смертельні (+168)

Франція – 1 784 випадки, 33 смертельних (+3)

Іспанія – 1 695 випадків, 36 смертельних (+6)

Німеччина – 1 565 випадків, 2 смертельні

Швейцарія – 497 випадки, 3 смертельні (+1)

Норвегії – 400 випадків

Велика Британія – 383 випадки, 6 смертельних (+1)

Нідерланди – 382 випадки, 4 смертельні (+1)

Швеція – 355 випадів

Бельгія – 267 випадків

Львівський портал повідомляв, що у вівторок, 3 березня, в Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.