За добу в Італії від коронавірусу померло 168 людей

У світі вже зафіксовано понад 119 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя 274 людей. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 4 300 людей.
У той же час за минулу добу кількість хворих зросла на 4 765 осіб. Загальна кількість інфікованих сягає 119 217 осіб, і з них 66 561 людина одужала.
Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 3158 летальних випадків. Окрім цього 631 смерть від китайського вірусу зафіксовано у Італії, де кількість померлих за останню добу зросла на 168 осіб. В Ірані від коронавірусу померла 291 людина, та 60 – у Південній Кореї…
Серед країн Європи найбільші спалахи захворювання підтверджено:
- Італія – 10 149 випадків, з яких 631 – смертельні (+168)
- Франція – 1 784 випадки, 33 смертельних (+3)
- Іспанія – 1 695 випадків, 36 смертельних (+6)
- Німеччина – 1 565 випадків, 2 смертельні
- Швейцарія – 497 випадки, 3 смертельні (+1)
- Норвегії – 400 випадків
- Велика Британія – 383 випадки, 6 смертельних (+1)
- Нідерланди – 382 випадки, 4 смертельні (+1)
- Швеція – 355 випадів
- Бельгія – 267 випадків
Львівський портал повідомляв, що у вівторок, 3 березня, в Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.
Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.
Вероніка Рой