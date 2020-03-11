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За добу в Італії від коронавірусу померло 168 людей

Вероніка Рой

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У світі вже зафіксовано понад 119 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя 274 людей. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 4 300 людей.

 

У той же час за минулу добу кількість хворих зросла на 4 765 осіб. Загальна кількість інфікованих сягає 119 217 осіб, і з них 66 561 людина одужала.

Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 3158 летальних випадків. Окрім цього 631 смерть від китайського вірусу зафіксовано у Італії, де кількість померлих за останню добу зросла на 168 осіб. В Ірані від коронавірусу померла 291 людина, та 60 – у Південній Кореї…

Серед країн Європи найбільші спалахи захворювання підтверджено:

  • Італія – 10 149 випадків, з яких  631 – смертельні (+168)
  • Франція – 1 784 випадки, 33 смертельних (+3)
  • Іспанія – 1 695 випадків, 36 смертельних (+6)
  • Німеччина – 1 565 випадків, 2 смертельні
  • Швейцарія – 497 випадки, 3 смертельні (+1)
  • Норвегії – 400 випадків
  • Велика Британія – 383 випадки, 6 смертельних (+1)
  • Нідерланди – 382 випадки, 4 смертельні (+1)
  • Швеція – 355 випадів
  • Бельгія – 267 випадків

Львівський портал повідомляв, що у вівторок, 3 березня, в Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

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