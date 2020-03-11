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Королевська і Шуфрич пропонують скасувати медичну реформу

Наталя Дуляба

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Шестеро народних депутатів, серед яких – Наталія Королевська і Нестор Шуфрич, зареєстрували законопроєкт 3130, який має скасувати медичну реформу. Профільний комітет Верховної Ради України має розглядати його на своєму засіданні у п’ятницю, 13 березня. Про це пише УП із посиланням на власні джерела.

 

Так, уже незабаром Комітет здоров’я нації Верховної Ради розгляне законопроєкт 3130, який має визнати втрату чинності закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (2168).

Також члени комітету розглянуть проєкт постанови про невідкладні заходи щодо недопущення знищення системи охорони здоров’я України (3140).

Ініціаторами законопроєкту 3130, яким пропонують скасувати реформу, є такі народні депутати:

  • Королевська Наталія Юріївна,
  • Солод Юрій Васильович,
  • Шуфрич Нестор Іванович,
  • Німченко Василь Іванович,
  • Рабінович Вадим Зіновійович,
  • Макаренко Михайло Васильович.

Ініціатори законопроєкту стверджують, що його прийняття «створить передумови для відновлення змісту та обсягу прав і свобод громадян та скасуванню так званої “медичної реформи”».

Також автори документа хочуть, щоб закон набрав чинності відразу після його публікації.

«Кабінет міністрів протягом трьох місяців має все привести у відповідність із Конституцією України та цим законом», – йдеться у проєкті закону.

У пояснювальній записці автори законопроекту пояснюють, що хочуть знову зробити медицину в Україні безкоштовною.

За інформацією джерел УП, профільний комітет парламенту не планує підтримувати цей законопроєкт. 

У постанові 3140, яку теж планують розглядати на засіданні, вимагають визнати незадовільними дії Кабміну щодо реформування системи охорони здоров’я України, ліквідації Державної санітарно-епідеміологічної служби України та заходів протидії поширенню туберкульозу, вірусних гепатитів В і С, запобігання занесенню на територію України та поширенню серед населення вірусу COVID-19.

У законопроєкті пропонують доручити Кабміну:

  1. посилити державний санітарно-епідеміологічний нагляд (контроль) в населених пунктах, місцях перетину державного кордону України;
  2. не допустити зростання цін та виникнення штучного дефіциту лікарських засобів, виробів медичного призначення.

Згідно з пояснювальною запискою проєкту, до 1 квітня цього року автори постанови хочуть забезпечити:

  • припинення запровадження другого етапу медичної реформи до прийняття відповідного рішення Верховною Радою;
  • відновлення роботи Державної санітарно-епідеміологічної служби;
  • підвищення заробітної плати професіоналів в галузях лікувальної справи, медико-профілактичної справи, медицини та фахівців, які працюють в державних та/або комунальних закладах охорони здоров’я, на 100% шляхом доплат з Державного фонду регіонального розвитку та/або інших джерел, звільнивши дані доплати від оподаткування;
  • запровадження мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я до прийняття спеціального закону щодо системи органів охорони здоров’я України.

Як писав Львівський портал, із 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи, який охопить лікарні всіх рівнів і медичні центри. Тепер українці отримають гарантований перелік послуг, які будуть безкоштовними. При цьому пацієнт більше не буде прив’язаний до конкретної лікарні, а зможе сам обирати ту, у якій захоче зробити операцію чи пройти консультацію у вузькопрофільного спеціаліста.

Про всі деталі другого етапу медреформи та нюанси, які має знати кожен, читайте у статті «Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам».

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