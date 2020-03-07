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У Львові підліток потрапив до реанімації через чадний газ

Ольга Денисяка

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У п’ятницю, 6 березня, близько 21:30 год. 15-річний львів’янин отруївся чадним газом у кварирі на вулиці Габріели Запольської. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

У повідомлені вказано що інцидент трапився у будинку на вулиці Запольської, 31. Потерпілого у важкому стані госпіталізували у реанімаційне відділння дитячої лікарні.

Наразі обставини події встановлюються.

Зазначимо, що з початку 2020 року чадним газом у Львові отруїлися вже більше двох десятків людей.

Протягом 2019-го загалом на території Львівщини чадним газом отруїлись більше 200 людей, 9 із них загинули. Найбільше від чадного газу страждають саме у Львові, адже тут загинули 8 осіб.

Через масові отруєння чадним газом у Львові ще торік взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Але мешканці не впускали комунальників і газовиків у свої квартири, тому термін проведення таких обстежень продовжили.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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