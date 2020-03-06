У світі зафіксовано понад 100 тисяч випадків коронавірусу

У світі вже зафіксовано понад 100 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя 104 людей. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 3 410 людей.
У той же час за минулу добу кількість хворих зросла на 3 491 осіб. Загальна кількість інфікованих сягає 100 396 осіб, і з них 55 448 людей одужало.
Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 3042 летальних випадків. Окрім цього 149 смертей від китайського вірусу зафіксовано у Італії, 124 в Ірані, 42 у Південній Кореї, 14 у США.
Серед країн Європи найбільші спалахи захворювання підтверджено:
- Італія – 3858 випадків, з яких 149 – смертельні
- Франція – 577 випадків, ( 9 смертельні)
- Німеччина – 577 випадків
- Іспанія – 360 випадків (5 смертельні)
- Швейцарія – 181, (1 смертельний)
- Велика Британія – 163, (2)
- Нідерланди – 128, (2)
- Бельгія – 109
Львівський портал повідомляв, що у вівторок, 3 березня, в Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.
Нагадаємо, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу.
Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.
Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.
Андрій Котенський