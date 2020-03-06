У світі зафіксовано понад 100 тисяч випадків коронавірусу

У світі вже зафіксовано понад 100 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя 104 людей. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 3 410 людей.

У той же час за минулу добу кількість хворих зросла на 3 491 осіб. Загальна кількість інфікованих сягає 100 396 осіб, і з них 55 448 людей одужало.

Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 3042 летальних випадків. Окрім цього 149 смертей від китайського вірусу зафіксовано у Італії, 124 в Ірані, 42 у Південній Кореї, 14 у США.

Серед країн Європи найбільші спалахи захворювання підтверджено:

Італія – 3858 випадків, з яких 149 – смертельні

Франція – 577 випадків, ( 9 смертельні)

Німеччина – 577 випадків

Іспанія – 360 випадків (5 смертельні)

Швейцарія – 181, (1 смертельний)

Велика Британія – 163, (2)

Нідерланди – 128, (2)

Бельгія – 109

Львівський портал повідомляв, що у вівторок, 3 березня, в Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.

Нагадаємо, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу.

Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.