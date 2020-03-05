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В Італії зросла кількість померлих від коронавірусу

Андрій Котенський

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У світі вже зафіксовано майже 97 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя 108 людей. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 3 306 людей.

 

У той же час за минулу добу кількість хворих зросла на 3 398 осіб. Загальна кількість інфікованих сягає 96 905 осіб, і з них 53 425 людини одужало.

Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 3012 летальних випадків. Окрім цього по 107 смертей від китайського вірусу зафіксовано у Італії та Ірані, 40 у Південній Кореї,11 у США.

Серед країн Європи найбільші спалахи захворювання підтверджено:

  • Італія – 3858 випадків, з яких 149 – смертельні (оновлені дані на 23.00)
  • Німеччина – 444 випадки
  • Франція – 377 випадків, ( 6 смертельні)
  • Іспанія – 259 випадків (3 смертельні)
  • Велика Британія – 116
  • Швейцарія – 95
  • Нідерланди – 82

Львівський портал повідомляв, що у вівторок, 3 березня, в Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.

Нагадаємо, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу.

Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

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