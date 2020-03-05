Нова міністерка соцполітики задекларувала квартиру в Росії

Новопризначена міністерка соціальної політики Марина Лазебна задекларувала 481, 480 гривень доходу за 2019 рік. Міністерка вказала, що отримала кошти завдяки підприємницькій діяльності. Про це йдеться у декларації Марини Лазебної, передає Львівський портал.

Марина Лазебна володіє квартирою в Росії, площа якої складає 31,7 кв. м.

Крім того, у спільній власності з сином вона має квартиру площею 63,1 кв. м у Києві, володіє 56% житлового будинку (103,6 кв. м), земельною ділянкою (1 018 кв. м), 50% квартири (40, 5 кв. м) у Київській області. Чоловік міністерки є власником 33,3% квартири в Києві площею 69,8 кв. м.

Згідно з декларацією, власної автівки Лазебна не має. Однак її чоловік володіє автомобілем Audi Q7 2017 року випуску, а син – Lexus RX 200T 2017 року випуску.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада України відправила у відставку прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, а на його місце призначила Дениса Шмигаля. Народні депутати також затвердили новий склад Кабінету міністрів, у якому Марина Лазебна стала міністром соцполітики.