ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині шахтарям виплатили зарплату за грудень і січень

Соломія Головіна

|

Шахтарям Львівщини погасили заборгованість із заробітної плати за грудень та січень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Як зазначається, 4 березня а рахунки ДП «Львіввугілля» поступили кошти за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі».

Т.в.о директора департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА Михайло Грет зазначив, що завдяки цьому фінансовому ресурсу погасили заборгованість із виплати заробітної плати  за грудень 2019 та січень 2020 року.

Як повідомляв Львівський портал, під час робочого візиту президента Володимира Зеленського на шахту «Межирічанську» Львівської області глава держави обіцяв погасити всі шахтарські борги зі зарплати до кінця лютого. Також ми інформували, що тоді  гірникам шахти «Межирічанської» боргували 22 млн грн, загалом по ДП «Львіввугілля» – 175 млн грн.

В кінці лютого Володимир Зеленський пригрозив, якщо перед шахтарями не погасять борги, урядовці теж будуть без зарплати. Відтак дав два місяці на закриття цих боргів.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»
Михайло КОСТЮК
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»

Кампанію «Безкоштовний транспорт – це реально!» обговорюють усі. Навіть поза межами Львова. Але в людей виникло багато з...

Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова розпочинає трансплантацію органів. Вже цього тижня у стінах клініки за...

Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові
Вероніка РОЙ
Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові

Кількість жертв від китайського коронавірусу COVID-19 у світі продовжує зростати. Станом на сьогодні на новий вірус захв...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...