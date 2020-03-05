На Львівщині шахтарям виплатили зарплату за грудень і січень

Шахтарям Львівщини погасили заборгованість із заробітної плати за грудень та січень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як зазначається, 4 березня а рахунки ДП «Львіввугілля» поступили кошти за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі».

Т.в.о директора департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА Михайло Грет зазначив, що завдяки цьому фінансовому ресурсу погасили заборгованість із виплати заробітної плати за грудень 2019 та січень 2020 року.

Як повідомляв Львівський портал, під час робочого візиту президента Володимира Зеленського на шахту «Межирічанську» Львівської області глава держави обіцяв погасити всі шахтарські борги зі зарплати до кінця лютого. Також ми інформували, що тоді гірникам шахти «Межирічанської» боргували 22 млн грн, загалом по ДП «Львіввугілля» – 175 млн грн.

В кінці лютого Володимир Зеленський пригрозив, якщо перед шахтарями не погасять борги, урядовці теж будуть без зарплати. Відтак дав два місяці на закриття цих боргів.