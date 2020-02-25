Зеленський пригрозив, якщо перед шахтарями не погасять борги, урядовці теж будуть без зарплати

Президент України Володимир Зеленський дав два місяці на закриття боргів перед шахтарями. Про це він заявив на всеукраїнській нараді працівників вугільної промисловості, передає РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що якщо не виплатять борги перед шахтарями, то буде справедливо не давати зарплату уряду.

«Я дуже прошу в найближчі два місяці – березень і квітень – закрити всі борги повністю перед шахтарями. Якщо пропустимо хоча б добу, тоді, я думаю, буде справедливо, що весь уряд не отримуватиме зарплати в ці місяці», – заявив він.

Як повідомляв Львівський портал, під час робочого візиту президента Володимира Зеленського на шахту «Межирічанську» Львівської області глава держави обіцяв погасити всі шахтарські борги зі зарплати до кінця лютого. Також ми інформували, що тоді гірникам шахти «Межирічанської» боргували 22 млн грн, загалом по ДП «Львіввугілля» – 175 млн грн.