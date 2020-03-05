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Львів’яни стали частіше їздити трамваями

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Кількість львів’ян, які користуються трамваями, зросла на майже 7%. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлініні статистики у Львівській області.

 

Загалом у січні 2020 року на Львівщині усіма видами пасажирського транспорту перевезено 19,7 млн пасажирів, що на 4,3% більше від січня 2019 року.

Зокрема на 6,8% зросли перевезення пасажирів трамваями та в 1,7 рази – тролейбусами. У той же час, перевезення автомобільним транспортом скоротились на 11,6%, а залізничним – на 7,4%.

Водночас у сфері транспорту ціни знизилися на 1,3%. Паливо та мастила подешевшали на 4,7%, автомобілі – на 2,5%. Вартість проїзду у міжміському поїзді зменшилася на 4,1%. Водночас вартість проїзду у міському транспорті збільшилася на 14,3%, перевезень авіаційним пасажирським транспортом – на 4,7%.

Нагадаємо, що 15 січня 2020 року у Львові зросла вартість проїзду в електротранспорті.

Зазначимо, що у кінці листопада 2019 року проводили громадські слухання стосовно підняття вартості проїзду у маршрутках Львова. Втім львів’яни тоді не не підтримали підняття ціни на проїзд з 7 до 8 грн. Про те, як проходили у Львові громадські слухання щодо подорожчання проїзду у маршрутках, читайте у репортажі Львівського порталу за цим посиланням.

Також у Львові активно обговорюють можливість впровадження безкоштовного транспорту, яку запропонував втілити автор закону про електронний квиток Ігор Васюник. Що думають експерти з цього приводу читайте тут: «Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів. До слова, Ігор Васюник вважає, що підняття тарифу є необґрунтованим. На його думку, допоки у Львові не впровадять електронний квиток, мови про більші тарифи на проїзд бути не може.

Детальніше про, скільки часу потрібно, щоб налагодити якісну роботу громадського транспорту у Львові читайте дальніше у матеріалі: «Чому львів’яни добираються на роботу аварійними маршрутками».

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