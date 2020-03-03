Гончарук написав заяву про відставку, – Разумков

До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Про це Українській правді повідомили співрозмовники у фракції «Слуга народу».

На засіданні фракції «Слуга народу», спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що «у своїй заяві прем’єр-міністр просить прийняти його відставку».

Також згодом виданню співрозмовник у фракції «Слуга народу» повідомив, що президент Володимир Зеленський запропонував фракції «СН» призначити прем’єром львів’янина Дениса Шмигаля.

Фото: РБК – Україна

Шмигаля планують призначити не виконуючим обов’язки прем’єра, а повноцінним главою уряду.

Як повідомляв Львівський портал, на позачерговому засіданнs Верховної Ради 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, парламент може здійснити чотири ротації в уряді. Зокрема, можуть призначити нового міністра закордонних справ, міністра охорони здоров’я, міністра соціальної політики, міністра окупованих територій та віцепрем’єра з питань промисловості.