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Гончарук написав заяву про відставку, – Разумков

Вероніка Рой

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До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Про це Українській правді повідомили співрозмовники у фракції «Слуга народу».

 

На засіданні фракції «Слуга народу»,  спікер парламенту Дмитро  Разумков повідомив, що «у своїй заяві прем’єр-міністр просить прийняти його відставку».

Також згодом виданню співрозмовник у фракції «Слуга народу» повідомив, що президент Володимир Зеленський запропонував фракції «СН» призначити прем’єром львів’янина Дениса Шмигаля.

Фото: РБК – Україна

Шмигаля планують призначити не виконуючим обов’язки прем’єра, а повноцінним главою уряду.

Як повідомляв Львівський портал, на позачерговому засіданнs Верховної Ради 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, парламент може здійснити чотири ротації в уряді. Зокрема, можуть призначити нового міністра закордонних справ, міністра охорони здоров’я, міністра соціальної політики, міністра окупованих територій та віцепрем’єра з питань промисловості.

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