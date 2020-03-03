Став відомий можливий склад майбутнього уряду

Став відомий можливий склад уряду Дениса Шмигаля, якого президент Володимир Зеленський запропонував на посаду нового прем’єр-міністра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Зокрема, у Міністерстві розвитку громад і територій Шмигаля можуть замінити Олексій Чернишов або Людмила Бугай.

Міністром економіки замість Тимофія Милованова може стати Роман Жуковський, який раніше працював у Секретаріаті президента Віктора Ющенка.

Дмитра Дубілета на посади міністра Кабінету міністрів може замінити Олег Демчина.

Мінфін може очолити Ігор Уманський, який двічі був першим заступником міністра фінансів, а також виконував обов’язки міністра. Посаду віце-прем’єра по оборонній промисловості може обійняти Роман Коростельов, а міністром охорони здоров’я може стати Ілля Ємець, який вже очолював Мінохоронздоров’я короткий час в 2010-2011 роках.

Також міністром соціальної політики може стати Марина Лазебна, яка зараз займає посаду голови Державної соціальної служби, а очолити нове Міністерство спорту може олімпійський чемпіон по фехтуванню Вадим Гутцайт.

Головою Міністерства оборони може стати екс-глава української сторони СЦКК генерал-лейтенант ЗСУ у відставці Андрій Таран.

Дмитро Кулеба може обійняти посаду міністра закордонних справ та лишитись на посаді віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Арсена Авакова можуть лишити на посаді глави Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, 3 березня стало відомо, що до Верховної Ради надійшла заява про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Президент Володимир Зеленський запропонував фракції «Слуга народу» призначити прем’єром львів’янина Дениса Шмигаля.

Як повідомляв Львівський портал, на позачерговому засідання Верховної Ради 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, парламент може здійснити чотири ротації в уряді. Зокрема, можуть призначити нового міністра закордонних справ, міністра охорони здоров’я, міністра соціальної політики, міністра окупованих територій та віцепрем’єра з питань промисловості.